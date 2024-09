Lecce, Gotti: «Abbiamo dimostrato grade PERSONALITA’ contro la CAPOLISTA»

Le parole dell’allenatore Luca Gotti, allenatore del Lecce, dopo la sfida contro il Torino. I dettagli

Luca Gotti ha parlato a Dazn dopo Torino-Lecce, terminata 0-0.

GIUDIZIO – «Sono contento della prestazione. E’ una prestazione buona in entrambe le fasi, per personalità mostrata qui a Torino contro la prima in classifica e giocando con forza, attenzione, umiltà e allo stesso tempo con voglia di vincere. Negli ultimi 20 metri non abbiamo concretizzato, abbiamo sciupato qualche passaggio e siamo stati meno bravi e meno precisi che nel resto del campo».

TORINO – «Ho guardato le loro partite, conosco Vanoli non da oggi…Mi aspettavo che se il Lecce avesse fatto questa prestazione, il Toro avrebbe avuto difficoltà».