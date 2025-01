Top e Flop Lecce Inter: Krstovic si mette in mostra, Lautaro è quello dell’anno scorso. Baschirotto non si riprende mai

I top e i Flop di Lecce Inter: chi sono stati i migliori e i peggiori per parte nel poker dei nerazzurri al Via del Mare

Un poker senza la minima discussione, inaugurato da Frattesi e chiuso da Taremi, ovvero due riserve (di lusso) dell’Inter che a Lecce hanno risolto la faccenda in un’ora di gioco. Chi sono stati i Top e i Flop delle due formazioni? Ecco i voti del Corriere della Sera.

I TOP

KRSTOVIC – Lui e Pierotti si salvano con la sufficienza, altro non è possibile. Motivazione sull’attaccante giallorosso: «Gli basta mezza palla e un taglio astuto per far ammonire De Vrij. E un’altra mezza per ricordare a Sommer che è una giornata lavorativa».

LAUTARO – Riceve un convinto 7,5: «Terzo gol di fila in A e non accadeva da un anno. Ci aggiunge l’assist di tacco per Dumfries. Menù stellato».

I FLOP

BASCHIROTTO – Il difensore centrale paga per tutti e più di tutti con il 4,5: «Thuram lo manda fuori giri e lui fatica a riprendersi: Dumfries completa l’opera».

CARLOS AUGUSTO – Giustamente l’Inter non ha alcun giocatore che non sia meritevole almeno del 6. É quanto riceve lui, schierato titolare e il giudizio chiarisce meglio di ogni altro che flop non lo è stato per niente, è solo tra i meno attivi di una gara dominata: «Si fa sentire quando attacca».