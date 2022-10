Lecce Juve, dubbio Rugani per Allegri: qual è il problema. Ultime

Lecce Juve, c’è il dubbio Rugani per Massimiliano Allegri: ecco qual è il problema del difensore. Le ultime di formazione

Daniele Rugani è in dubbio per Lecce Juve. Stando a quanto riportato daSky Sport, il difensore non è al meglio a causa di una influenza intestinale rimediata dopo la trasferta di Lisbona.

Se non dovesse farcela, il difensore si accomoderà in panchina lasciando il posto all’insolita coppia composta da Danilo e Gatti.