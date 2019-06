Il Lecce, neo promosso in Serie A, starebbe penando a Gianluca Lapadula del Genoa per rinforzare l’attacco

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Lecce sarebbe in pole per prelevare Gianluca Lapadula dal Genoa.

Il club ligure vorrebbe infatti privarsi di un calciatore il cui rendimento nell’ultima stagione è stato inferiore alle attese. A pesare sono l’ingaggio elevatissimo (1.5 milioni netti all’anno) e la durata del contratto fino al 2022.