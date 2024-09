Lecce Parma, Bernabé: «Questo PAREGGIO ci serva per il FUTURO»

Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, ha parlato dopo il pareggio insperato contro il Lecce

Adrian Bernabé è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la rimonta incredibile per 2-2 al Via del Mare contro il Lecce.

GOL HAINAUT – «Se lo merita (Hainaut), è uno dei ragazzi che lavora meglio in settimana, si impegna tanto. E’ un ragazzo meraviglioso, ha fatto un secondo tempo incredibile, se lo merita»

PAREGGIO – «A livello mentale è importante, nelle partite precedenti siamo sempre andati in vantaggio e ci siamo sempre fatti riprendere. Per noi è importante, non abbiamo fatto un buon primo tempo. Nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo fatto bene, questo ci deve servire per il futuro»