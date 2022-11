Lecce, pericolo sul mercato: una big tenta Colombo per l’estate

Pericolo per il Lecce proveniente dal calciomercato: una big del nostro campionato sta infatti tentando Colombo per l’estate

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in estate Lorenzo Colombo potrebbe lasciare il Lecce per fare il grande salto in una big.

A tentarlo è il Milan, che potrebbe acquistare il giocatore versando 1,3 milioni nelle casse dei pugliesi (il riscatto in favore dei salentini è di 2,5 e la recompra rossonera 3,5).