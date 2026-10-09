Lecce, c'è la sfida col Bologna: Gaspar in gruppo. Dubbi in attacco

Avvicinamento a Lecce-Bologna: sorride la difesa con il rientro di Gaspar, dubbi davanti per Stulic e Geubbels

Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, il Lecce si prepara a tornare in campo per la ripresa del campionato. I giallorossi allenati da Eusebio Di Francesco, tecnico esperto chiamato a guidare la crescita della squadra salentina, sono attesi dalla delicata sfida contro il Bologna, un appuntamento importante per rilanciare la propria classifica e lasciarsi alle spalle l’ultima sconfitta.

Le notizie che arrivano dal centro sportivo presentano indicazioni contrastanti. Da una parte c’è il ritorno di Gaspar, difensore rientrato dagli impegni con la propria nazionale e tornato regolarmente ad allenarsi con il resto del gruppo. Un recupero significativo che aumenta le possibilità di vederlo a disposizione per la gara del weekend.

Lecce, buone notizie da Gaspar

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Il difensore rappresenta una risorsa importante per gli equilibri della squadra e il suo rientro in gruppo permette allo staff tecnico di affrontare con maggiore serenità la fase di avvicinamento al Bologna.

Dopo gli impegni internazionali, Gaspar ha ripreso il lavoro con i compagni e punta a rientrare tra i convocati. Le prossime sedute serviranno a valutare definitivamente le sue condizioni, ma le sensazioni che filtrano sono positive.

Attacco in emergenza: da monitorare Stulic e Geubbels

Le maggiori preoccupazioni arrivano invece dal reparto offensivo. Nikola Stulic, attaccante serbo chiamato a garantire fisicità e profondità, e Wilson Geubbels, centravanti francese tra le principali opzioni offensive della rosa, hanno svolto un programma personalizzato e restano in dubbio per la prossima partita.

Le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico, che nelle prossime ore valuterà la possibilità di reinserirli gradualmente nel lavoro collettivo.

Anche Berisha, centrocampista albanese dotato di qualità tecniche e visione di gioco, e Scott, altro elemento attualmente fermo ai box, stanno proseguendo i rispettivi percorsi personalizzati.

Di Francesco attende la rifinitura

La rifinitura prevista al Via del Mare rappresenterà un passaggio fondamentale per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. L’allenatore potrà infatti valutare le condizioni dei giocatori ancora non al meglio e definire l’undici da schierare contro il Bologna.

Per il Lecce sarà una partita importante anche dal punto di vista psicologico. La squadra arriva infatti dalla sconfitta subita contro il Milan a San Siro e cerca risposte immediate davanti al proprio pubblico.

Con sei punti raccolti nelle prime giornate, i salentini vogliono tornare a muovere la classifica e riprendere il proprio cammino. Per riuscirci servirà una prestazione convincente contro un Bologna che rappresenta uno degli avversari più insidiosi di questo avvio di stagione.