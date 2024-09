Lecce, squadra AL LAVORO dopo il pareggio col Parma

Il Lecce è tornato ad allenarsi dopo il pareggio beffa contro il Parma tra le mura amiche per 2-2

Il Lecce si prepara per riscattare il pareggio per 2-2 subito al 93esimo e 95esimo contro il Parma. Ecco il comunicato ufficiale:

LECCE – «Squadra subito in campo questa mattina all’ Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di martedì con il Sassuolo, valevole per i sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa. Kaba e Sansone sono stati impegnati in un lavoro personalizzato. Anche Bonifazi ha seguito un lavoro personalizzato a causa di una lieve distorsione al ginocchio destro rimediata giovedì e nella giornata di domani effettuerà un consulto medico. Terapie per Berisha e Krstović, quest’ultimo per una contusione alla coscia destra. Per la giornata di domani è in programma la rifinitura, a porte chiuse, nel pomeriggio al Via del Mare»