Lecce, Sticchi Damiani: «Intuizione Almqvist? Corvino non è nuovo a operazioni di questo genere»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Radio Serie A della prestazione di ieri sera dei giallorossi contro la Lazio.

PAROLE – «Almqvist? Un giocatore su cui Corvino era da tempo. E’ stata la prima operazione di questa stagione, appena finita lo scorso campionato l’abbiamo ufficializzato ma c’è un grande lavoro dietro. Corvino non è nuovo a operazioni di questo genere anche da mercati poco accessibili. In queste prime gare è già stato decisivo. E’ una circostanza storica, il Lecce non aveva mai vinto all’esordio in campionato. Il mister è stato bravo alla fine del primo tempo perché la squadra è uscita motivata e alta con la linea dei difensori, con un atteggiamento coraggioso. Tutto nasce da una lettura di D’Aversa che ha giocato mosse decisive».