Gotti su Lecce Verona: «Vittoria importante. Ora serve ripartire, e su Dorgu...»

In conferenza stampa, ecco le parole dell’allenatore Gotti dopo quella che è stata Lecce Verona di Serie A. Le dichiarazioni

LE PAROLE – «Il morale è molto importante. Le sconfitte sono dipese anche da un calendario difficile. È stato importante riuscire a ripartire. Abbiamo serrato le fila al Napoli e su quel serrare le fila abbiamo affrontato con lo stesso equilibrio questa partita. Abbiamo concesso solo un tiro in porta. Non siamo riusciti a chiuderla perchè ci siamo portati addosso delle paure. Un po’ di leggerezza ci avrebbe fornito ulteriore spinta. Dorgu ha grande personalità. Cercavamo solidità ed equilibrio. Non ci siamo tirati indietro, abbiamo messo in atto una serie di piccole accortezze. Questo sistema di gioco ci aiuta a migliorare la solidità; oggi sono stato fino all’ultimo secondo indeciso sulla scelta dei singoli. Avevo 2-3 dubbi fino all’ultimo momento»