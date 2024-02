Lecco, nuovo nome per la panchina: le ultime

Il Lecco sembra ormai orientato al cambio in panchina perché la società ha optato per l’esonero della coppia Bonazzoli-Malgrati

Il Lecco sembra ormai orientato al cambio in panchina perché la società ha optato per l’esonero della coppia Bonazzoli-Malgrati.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il prossimo allenatore dei blucelesti dovrebbe essere Aglietti. L’allenatore ha trovato l’accordo con il club lombardo e si prepara a firmare un contratto di 6 mesi con opzione per un ulteriore anno in caso di salvezza in Serie B.