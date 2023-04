Lech Poznan-Fiorentina, un big dei polacchi fermato dall’antidoping

Lech Poznan-Fiorentina, un big della formazione polacca non sarà a disposizione per il match di Conference League

Come riferito da Sky Sport, un big del Lech Poznan non giocherà oggi contro la Fiorentina nel match valido per l’andata dei quarti di Europa League.

Su tratta del difensore Salamon, risultato positivo ad un test antidoping. Il giocatore non potrà, infatti, né allenarsi e né giocare le partite per i prossimi tre mesi, anche se il club polacco ha annunciato un imminente ricorso.