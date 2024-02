Legia Varsavia: i tifosi aggirano la squalifica della UEFA – FOTO E VIDEO

I tifosi del Legia Varsavia sono riusciti ad aggirare la squalifica della curva imposta dalla UEFA: la federazione aveva chiuso la curva per cinque partite, a causa dell’uso di fuochi d’artificio e di strisicioni e coreografie considerate provocatorie. Prima del calcio d’inizio della sfida di Conference League contro il Molde – vinta poi dai norvegesi – la curva della squadra polacca era vuota con il solo striscione: «Questa volta ha vinto la UEFA».

After UEFA shut the stand which houses Legia Warsaw's ultras—for lighting fireworks & broadcasting "provocative message"—this was their response. 😆



Legia fans already banned from five European away games in separate case, exacerbating bad blood.pic.twitter.com/vbweFOHiN9