L’Empoli si aggrappa a Andreazzoli: l’uomo della provvidenza

L’esperienza a Roma da vice di Spalletti e Garcia, il ritorno dopo aver ceduto la panchina a Iachini e il sogno salvezza a sei punti.

A volte cambiare non paga, basta guardare l’Empoli: sei punti nelle prime 11 partite in A con Andreazzoli in panchina, situazione che non è migliorata con l’arrivo di Iachini e una media di un punto a gara.

A marzo il ritorno di Andreazzoli ha segnato la svolta, con una media punti schizzata a 1,44 a partita, e la salvezza a portata di mano. Servono sei punti in due partite per la matematica, e intanto le quote per la salvezza dell’Empoli scendono da 7,50 a 4,50.