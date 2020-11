Lenglet: «Abbiamo corso tanto contro la Juve…» – VIDEO

Clement Lenglet, difensore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev

«Questo è un punto di vista soggettivo perchè in alcune gare abbiamo corso molto. Ricordo che contro la Juve abbiamo corso tanto e va tenuta presente l’alta intensità. Siamo una squadra che tiene tanto la palla e a volte non corriamo come l’avversario o lo facciamo diversamente».