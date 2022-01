ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Lens sembrerebbe aver rifiutato un’offerta alta per l’ex Udinese Fofana dalla Premier League

Il Lens, secondo quanto riportato da L’Equipe, avrebbe rifiutato un’offerta elevata per il centrocampista ex Udinese Fofana.

Il Burnley si sarebbe spinto fino ad offrire 17 milioni di euro, ma per i francesi non è abbastanza visto che non hanno necessità di vendere.