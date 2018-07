Elliott, 150 milioni per il Milan. Arriva Leonardo, Mirabelli risolve. E spunta anche Uva

Il nuovo Milan ripartirà da Leonardo. Il brasiliano sarà il nuovo dt rossonero. Mirabelli in uscita. Per il dopo Fassone spunta Uva

E’ partito ufficialmente il nuovo Milan! Ieri il nuovo CdA, quello del Fondo Elliott, senza Fassone e con Scaroni presidente. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’addio del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e l’annuncio della firma di Leonardo, che diventerà il nuovo direttore tecnico rossonero. Poi bisognerà scegliere il nuovo amministratore delegato. C’è sempre Gazidis dell’Arsenal che resta il nome caldo per i rossoneri ma fonti londinesi parlano di un addio complicato. Il Milan pensa sempre a Gandini della Roma e a Carnevali del Sassuolo ma attenzione alla new entry Michele Uva. L’attuale dg della Federazione, nonché vicepresidente Uefa, potrebbe sbaragliare le carte in tavola.

Esiste sempre la possibilità che gli ad siano due, con competenze divise tra sfera amministrativo/finanziaria e sportiva. Poi sarà la volta di Elliott che dovrà finanziare il club. Il Fondo ha già immesso i primi 50 milioni di euro ma nei prossimi mesi è disposto a investire 100-150 milioni di euro. «Elliott è ben attrezzata per fornire stabilità finanziaria e adeguata supervisione. Riconosciamo il posto di primo piano che AC Milan occupa nel mondo del calcio e siamo consapevoli della responsabilità che deriva dal possedere una franchigia così storica» il commento di Singer.