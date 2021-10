L’ex biaconero: «Juventus Roma non è solo Mourinho contro Allegri»

Vincenzo Chiarenza ha parlato in esclusiva a JuventusNews24: le dichiarazioni dell’ex giocatore della Juventus

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Vincenzo Chiarenza, ha avuto un lunga carriera in Serie A, entrando a contatto con piazze storiche che ancora oggi sono ai vertici del campionato; Sampdoria, Atalanta e Lazio sono solo alcune delle squadre per cui ha giocato il centrocampista. JuventusNews24 lo ha intervistato in esclusiva. Le sue dichiarazioni.

ALLEGRI CONTRO MOURINHO – «Ricordiamoci che sono i giocatori a scendere in campo e non gli allenatori, anche se spesso vogliono fare teatro con le dichiarazioni. Juve e Roma sono due società prestigiose, speriamo che sia una bella partita, perché la Juve è in ripresa e la Roma sta giocando un buon campionato e vuole tornare grande».

CRISTIANO RONALDO – «Difficile trovare uno come lui, per quello che sa fare in campo, ma specialmente dal punto di vista mentale. Mi auguro che possa venire alla Juve un giocatore simile a lui per quello che ha fatto in carriera, a quel punto diventerebbe una squadra imbattibile. Il centrocampo è già di qualità, manca solo un giocatore forse, in avanti se viene un centravanti di ruolo la Juve può terminare la campagna acquisti in maniera positiva: servono giocatori in grado di vestire la maglia di Juventus, che è piena di responsabilità».

