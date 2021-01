L’IFFHS annuncia: la Serie A è stato il miglior campionato del 2020

La Serie A vince il titolo di migliore Lega del mondo nel 2020 secondo l’IFFHS (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio)

La Serie A continua a recuperare il terreno perso. La competizione ha subito negli ultimi anni una certa trasformazione, sia a livello istituzionale che sportivo. Si osserva un calcio più colorato e, inoltre, le misure fiscali, che ora sono a rischio, hanno aiutato calciatori di livello mondiale a scegliere il calcio italiano rispetto ad altri. A livello sportivo, la crescita è stata tale che la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) l’ha nominata la migliore competizione nazionale del 2020.

L’Italia si aggiudica il premio con 1026 punti contro i 1003 del Premier inglese. In terza posizione compare il Brasileirao, il migliore del Sudamerica, con 964 punti, dieci in più dello spagnolo LaLiga. In quinta posizione la Bundesliga tedesca, che sale di cinque posizioni dalla decima posizione nel 2019. Il campionato portoghese è sesto nella classifica IFFHS, mantenendo la sua posizione, come la Ligue 1 francese che è settima.