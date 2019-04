Liga, festa Barcellona: Messi stende il Levante, arriva il 26° titolo

Una rete del suo fuoriclasse Lionel Messi ha regalato al Barcellona la vittoria sul Levante e la conquista aritmetica del titolo di Spagna

Grande festa per il Barcellona di Ernesto Valverde, che con 3 giornate di anticipo sulla fine della Liga, si è laureato aritmeticamente campione di Spagna battendo 1-0 il Levante nella 35ª giornata della Liga grazie a un gol del proprio fuoriclasse Lionel Messi al 62′, servito da Arturo Vidal e subentrato a inizio ripresa al posto di Coutinho. Grazie ai 3 punti di questa sera i catalani si sono portati a 83 punti e non sono più raggiungibili dall’Atletico Madrid, che ha 74 punti ed è in svantaggio negli scontri diretti.

Per i blaugrana si tratta del 26° titolo della loro storia, l’8° nelle ultime 11 stagioni. Per Lionel Messi il 34° gol, che lo issa ancora più in alto al comando della classifica marcatori del massimo campionato spagnolo, e il 10° titolo personale, uno in più di Andrés Iniesta, trasferitosi a giocare in Giappone con il Vissel Kobe. Ora per il numero 10 e il Barcellona, arrivato anche in finale di Copa del Rey contro il Valencia, e in semifinale di Champions League, il grande sogno si chiama Triplete, che se realizzato sarebbe il terzo della gloriosa storia dei blaugrana.