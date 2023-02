Liga Profesional argentina, 4ª giornata in diretta streaming su Mola

Il River visita il Tigre e il Boca riceve il Platense: 4ª giornata di Liga Profesional in diretta streaming su Mola

Al via la 4ª giornata di Liga Profesional argentina, il campionato dei campioni del mondo è in diretta streaming su Mola. L’Huracán (con una partita in più) conduce il gruppo con 10 punti, seguito dal Lanús a 9. Appena sotto, a 7 punti, c’è il Rosario Central, appaiato con la sorpresa Belgrano.

Dopo la vittoria all’ultimo respiro nel giorno dell’inaugurazione del nuovo Monumental, il River Plate fa visita al Tigre, che ha un punto in meno dei Millonarios. I ragazzi di Demichelis hanno tutta l’intenzione di dare continuità al successo contro l’Argentinos Juniors, per scacciare i fantasmi della sconfitta contro il Belgrano di due giornate fa. Il club di Victoria, però, è un avversario tutt’altro che morbido.

Esattamente come il River Plate, il San Lorenzo ha ottenuto due vittorie e una sconfitta nelle prime tre giornate. Al Ciclón questa volta tocca la trasferta di Junin, per fare visita al Sarmiento, che ha raccolto quattro punti finora. Per avere protagonismo nei giochi per il titolo, al San Lorenzo è concesso solamente un risultato: la vittoria.

La debacle contro il Talleres ha portato incertezza nella quotidianità del Boca Juniors, che nella sfida al Platense dovrà anche fare a meno di Villa, espulso nella partita contro la T. Agli Xeneises servirebbe un attaccante come Martin Palermo, ma El Titan è allenatore del Platense e punta a restare imbattuto dopo un ottimo avvio di campionato (5 punti).

Il Newell’s Old Boys cerca riscatto in casa contro il Banfield. La Lepra ha avuto un avvio di campionato complicato, ma a Rosario sono tutti soddisfatti del lavoro di Gabriel Heinze. Sull’altra panchina c’è Sanguinetti, che dopo essere stato esonerato proprio l’anno scorso dal Rojinegro, sfida il suo ex club da avversario. El Taladro a Rosario potrà contare sul neo arrivato Milton Giménez.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 18 febbraio – ore 22:00 – Tigre vs River Plate – telecronaca di Simone Indovino

Domenica 19 febbraio – ore 1:00 – Newell’s Old Boys vs Banfield – telecronaca di Roberto Ugliono

Domenica 19 febbraio – ore 23:15 – Boca Juniors vs Platense – telecronaca di Luca Tumminello

Lunedì 20 gennaio – ore 23:15 – Sarmiento vs San Lorenzo – telecronaca di Angelo Taglieri