Liga: il Girona cade a Bilbao e manca l’avvicinamento al Real

Il Girona cade contro l’Athletic Bilbao: la squadra di Michel non approfitta del pareggio del Real Madrid, che guadagna un punto

Il Girona perde contro l’Athletic Bilbao nel posticipo della Liga. Nella trasferta contro i baschi la squadra di Michel non riescono non riescono a trovare i tre punti e anzi, fanno una partita di continuo inseguimento: l’Athletic, che con questo successo si porta ad appena 2 punti dalla zona Champions, vanno in vantaggio subito con Berenguer. Gli ospiti trovano il pareggio con Cyhankov, ma ancora Berenguer e poi Inaki Williams riportano il risultato a loro favore. Nel finale arriva la rete del 3-2 di Eric Garcia.

Un risultato che lascia l’amaro in bocca per la squadra del City Football Group, che non capitalizza il pareggio del giorno precedente del Real Madrid, fermato sull’1-1 dal Rayo Vallecano: la squadra di Ancelotti anzi guadagna così un punto, portando il distacco a +6.