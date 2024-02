Francia, Elis del Bordeaux in coma farmacologico

Francia, ancora ansia per Alberth Elis, giocatore del Bordeaux: il giocatore ha subito un colpo in testa ed è in coma farmacologico

In Francia sono ore di ansia per i tifosi del Bordeaux e tutti gli appassionati calcistici dopo il brutto incidente capitato ad Alberth Elis. Durante la sfida dei Girondins contro il Guingamp in Ligue 2, il calciatore ha rimediato un colpo alla testa. Rimasto a terra e subito soccorso, il calciatore è stato portato immediatamente in ospedale, dove i medici hanno scelto di indurlo in coma farmacologico.

Come riportato da L’Equipe, il calciatore honduregno è ancora in coma e la prognosi è riservata.