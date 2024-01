Il Nizza di Farioli vince il derby della Costa Azzurra contro il Marsiglia e continua a stupire: al momento è ancora imbattuta

«Invincibili». Apre così la prima pagina di oggi il quotidiano francese L’Equipe, in merito alla vittoria del Nizza per 1-0 contro i rivali del Marsiglia. Con un PSG che sta provando a ricostruirsi e a diventare una squadra “normale”, in questa stagione di Ligue 1 potrebbero avere terreno libero le outsider, e tra di esse vi è sicuramente il Nizza di Farioli. Il giornale Nice-Matin, quotidiano della città, ha definito il gioco dei rosso-neri come «Un art très italien», un’arte italianissima: quella di ieri contro il Marsiglia è stata infatti la terza vittoria per 1-0 negli ultimi 4 match. Successi che sono stati ottenuti grazie ad un gioco prettamente difensivo, dato che nelle prime 9 giornate di campionato l’OGCN ha segnato solo 10 gol, ma allo stesso tempo ne ha subiti solo 4, mantenendo la porta inviolata in 6 partite.

I meriti di questo avvio di Ligue 1 vanno soprattutto a Francesco Farioli. Allenatore giovanissimo (classe 1989), toscano, è arrivato lo scorso giugno dall’Alayanspor, squadra che milita in Süper Lig Turca. Dopo aver battuto il Marsiglia (tra l’altro allenato da Gennaro Gattuso), ieri sera l’italiano in conferenza stampa ha affermato che secondo lui è molto difficile fare meglio di così, dato che hanno già affrontato squadre di altissimo livello, e che non guarda mai la classifica, ringraziando anche i tifosi per il proprio supporto. Farioli inoltre può contare su una rosa di ottimo livello, costruita sulle basi di un mix equilibrato di giovani – tra cui Marcin Bułka, arrivato per sostituire il danese Kasper Schmeichel, l’Ex Sassuolo e Atalanta Jérémie Boga, il nigeriano Terem Moffi, il figlio d’arte Khéphren Thuram – e di senatori, uno su tutti il brasiliano Dante, che ha compiuto da poco 40 anni. Sono trascorse solo nove giornate dall’inizio del campionato, ma, dati alla mano, questo Nizza può davvero stupire. Dopo numerosi anni di alti e bassi, adesso i rossoneri sognano in grande. Che sia il loro anno?