Lille, Galtier: «Auguri a Pioli. Ibrahimovic? Dispiace che sia assente»

Bel gesto di Christophe Galtier, tecnico del Lille, che ha fatto gli auguri di pronta guarigione a Stefano Pioli e allo staff del Milan

Bel gesto di Christophe Galtier, tecnico del Lille, che ha speso belle parole nei confronti di Stefano Pioli e del Milan, prossimi avversari in Europa League.

PIOLI – «Spero che Pioli e i membri del suo staff possano guarire presto dal Covid e gli auguro una buona guarigione. Sulla gara di domani, dobbiamo giocare con grande abnegazione, voglia e umiltà.

MILAN – «Affrontiamo la squadra che è in vetta alla classifica della Serie A e ha fatto una grande partita contro il Napoli. Lo abbiamo rivisto parecchie volte per analizzalo, ma noi resteremo noi stessi. C’è grande confidenza di saper giocare questa partita, ma non dobbiamo dormire su questa confidenza».

IBRAHIMOVIC – «È un giocatore molto importante, che dà qualcosa di più al Milan. Non siamo più forti per questo. Il Milan ha vinto a Napoli e ha dimostrato di essere una squadra importante e non è un caso che sia primo in classifica. Mi dispiace da un lato personale della sua assenza».