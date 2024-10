Lille-Real Madrid, il doppio ex HAZARD: «Il Real è PIU’ FORTE, ma uno come DAVID…»

Le parole di Eden Hazard, doppio ex di Lille-Real Madrid, in vista della sfida di Champions League di domani

Eden Hazard ha presentato in qualità di doppio ex la sfida di Champions League Lille-Real Madrid, esploso in Francia e ritiratosi, con qualche rammarico nelle Merengues. Di seguito le sue parole ad AS.

«Ho amici in entrambe le squadre e prevedo che sarà una bella partita, sicuramente. Ci sono due o tre giocatori che sono molto bravi. Innanzitutto l’attaccante, Jonathan David. È una squadra di alta qualità. Ma la verità è che il Real Madrid è più forte. Tutti i calciatori vogliono giocare una partita come questa. Quando giochi contro una squadra come il Real Madrid, la migliore squadra del mondo, è un privilegio. Lo è anche per i tifosi del Lilla: per i giocatori e per la città è una cosa incredibile»