L’Inter potrebbe pescare nuovamente in Brasile. Il club nerazzurro ha messo nel mirino il gioiellino Lincoln: scambio con Gabigol?

Che ne sarà di Gabigol? Il giocatore ha di fatto salutato il Santos: «arò sincero, è davvero molto complicato che io resti al Santos. Mi godrò queste ultime partite perché credo che potrebbero essere le ultime». Gabriel Barbosa rientrerà dal prestito al Santos ma difficilmente resterà all’Inter. Il giocatore, con ogni probabilità, sarà valutato da Luciano Spalletti che deciderà il da farsi. Il tecnico ha già rigenerato vari elementi della sua rosa come ad esempio Joao Mario e potrebbe compiere il ‘miracolo’ Gabigol. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Fox Sports però, Gabriel Barbosa può finire in uno scambio con Lincoln.

Il talento brasiliano classe 2000 di cui si dice un gran bene potrebbe andare via dal Flamengo. Il giocatore è seguito dai grandi club europei ma l’Inter potrebbe usare la carta Gabriel Barbosa per convincere il club brasiliano a lasciar andare il suo gioiello. Il Flamengo ha già perso Lucas Paquetà, destinato al Milan, e ha bisogno di un volto nuovo in attacco e potrebbe sacrificare il gioiellino Lincoln, in scadenza di contratto nel 2020, per arrivare a Gabigol che ha una media di un gol ogni 2 partite giocate in Brasile.