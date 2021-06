Lineker: «L’Italia è tornata a fare l’Italia». Gli Azzurri visti dagli inglesi

Il Corriere dello Sport colleziona le reazioni oltremanica al passaggio del turno dell’Italia contro l’Austria, tra ironie ed elogi

Il Corriere dello Sport ha messo insieme le reazioni che la stampa inglese hanno rivolto verso la Nazionale di Mancini e il passaggio del turno dell’Italia contro l’Austria.

Incomincia Gary Lineker, ex bandiera della Nazionale dei Tre Leoni e ora commentatore per la BBC, che ha detto: «L’Italia è diventata l’Italia», riferendosi al secondo tempo più remissivo della compagine azzurra. La rettifica è arrivata in seguito a qualche “accusa” che volevano il suo commento tendenzioso: «Volevo sottolineare come, dopo tre partite e mezzo di calcio offensivo ad alto ritmo, era più che lecito andare incontro a un calo».

La stampa britannica in generale parla di una squadra salvata da Chiesa. Il Times elogia il lavoro di Spinazzola e le scelte dalla panchina di Mancini, aiutate chiaramente dai 5 cambi ora previsti dal regolamento. Il Daily Mail, invece, sottolinea l’assist del VAR che annulla, giustamente, il gol di Arnautovic.