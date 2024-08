Linetty-Torino: «Giochiamo BENE ma facciamo qualche ERRORE. Vanoli è BRAVISSIMO. C’è una COSA che STA FUNZIONANDO bene. Al TORO si sta da Dio»

Le parole di Karol Linetty, centrocampista polacco del Torino, sull’impatto di Paolo Vanoli in granata. I dettagli

Dal 2020 Karol Linetty veste la maglia granata. É dunque uno dei più adatti per raccontare i primi giorni di lavoro in casa Toro con Paolo Vanoli. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato.

UN BUON 0-0 CON IL LIONE – «Ci riempie di fiducia e di autostima. Sono contento della nostra partita anche se non è stata perfetta, come è logico che sia in questo periodo. Pur giocando bene, abbiamo commesso degli errori che, per fortuna, non abbiamo pagato. Nel complesso, condivido la valutazione: è stata da parte nostra una buona gara, di personalità. Meritavamo anche di vincere. Si vede che adesso siamo sulla strada giusta».

PAOLO VANOLI – «Bravissimo. Porta con sé davvero tantissime idee. Se riusciremo a metterle tutte in campo, ci divertiremo durante la stagione».

REGISTA BASSO – «Io e Ricci ci scambiamo spesso le posizioni in una partita. Nel mezzo siamo in tre, c’è anche Ilic: è importante non dare riferimenti agli avversari».

L’INIZIO DEL CAMBIAMENTO – «All’inizio abbiamo incontrato delle difficoltà. Soprattutto dal punto di vista del gioco difensivo, ad esempio nelle scalate: il nostro concetto non è più stare uomo su uomo, ora lavoriamo sugli spazi e ci posizioniamo a zona. Dopo un inizio di studio, abbiamo capito di più le idee del mister: con il Lione molte scalate sono riuscite, abbiamo iniziato a parlarci di più tra di noi per aiutarci. La comunicazione ha funzionato. Lo si è visto in campo, anche nei movimenti con la palla: iniziamo a giocare meglio, ora andiamo avanti».

GLI OBIETTIVI PERSONALI – «Arrivare il più in alto possibile in classifica. In questo momento non posso dire ai tifosi: “Di certo arriveremo in Europa”. Siamo con un nuovo allenatore, ora pensiamo a proseguire il lavoro, poi partita dopo partita capiremo dove potremo arrivare».

COME VIVE IL TORO – «Benissimo! In questo club cui sto da Dio: sono orgoglioso di essere da tanti anni con il Toro e di poter iniziare la mia quinta stagione. E poi la città è bellissima…».