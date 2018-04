L’Inter cambia pelle? Indiscrezioni sulla nuova maglia – FOTO

Spuntano nuove indiscrezioni per la futura maglia dell’Inter per la prossima stagione: si torna al nero blu ed oro

La stagione 2017/2018 non è ancora giunta al termine ma si pensa già alla prossima. Non solo in termini di calciomercato, con gli acquisti di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez praticamente ultimati, ma anche in termini di kit da gioco. Sul web, sono iniziate a circolare alcune, presunte, immagini delle nuove magliette da gara home per la prossima stagione dell’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni i nerazzurri avrebbero optato per l’abbandono delle righe verticali irregolari per favorire il ritorno ad un’omogeneità vecchio stampo. Inoltre l’azzurro risulterebbe più scuro quasi un blu, e nella parte inferiore potrebbe contenere ‘rombi’ che rappresenterebbero le squame di un serpente, chiaro riferimento al Biscione simbolo dell’Inter. Infine maniche e spalle nere e fianchi dello stesso colore sino all’altezza della vita circa quando torna a condividere lo spazio con il blu. Presumibilmente i numeri potrebbero essere dorati, così come gli sponsor Pirelli e Nike sul petto.