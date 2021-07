Lione, addio Andersen: ceduto a titolo definitivo in Premier League

Joachim Andersen farà ritorno in Premier League in vista della prossima stagione: accordo raggiunto tra Lione e Crystal Palace

Joachim Andersen farà ritorno in Premier League dopo il prestito al Fulham. Il giovane difensore danese, transitato per l’Italia grazie alla Sampdoria, firmerà nelle prossime ore un contratto che lo legherà al Crystal Palace fino al 2026.

Come riportato da Sky Sport, è stato raggiunto l’accordo tra Lione e il club inglese. Terminerà così in via definitiva la deludente parentesi francese di Andersen.