Lipsia, il ds Schroder: «Elmas? Ha qualità sorprendenti»

Rouven Schroder, direttore sportivo del RB Lipsia, ha commentato ai canali ufficiali del club l’acquisto di Eljif Elmas dal Napoli. Di seguito le sue parole.

«Con l’acquisto di Eljif Elmas siamo riusciti a occupare una posizione importante nel nostro attacco dopo la partenza di Emil Forsberg. Stavamo monitorando Eljif da un po’ perché è un prospetto interessante. Si adatterà perfettamente alla personalità della squadra e sarà in grado di aiutarla con le sue qualità. L’abilità tecnica di Eljif è sorprendente. È agile, ama correre e dribblare e può segnare. Può giocare al centro, ma è ugualmente a suo agio su entrambe le fasce. Con le sue qualità porterà qualcosa di diverso nel nostro gioco, dato che è molto bravo a battere il suo uomo grazie alla sua accelerazione e fisicità. Cerca sempre di portare la palla in avanti. Nonostante abbia solo 24 anni, ha giocato in Italia e Turchia e ha molta esperienza internazionale con la Macedonia del Nord. Ha vinto anche due grandi trofei. Ecco perché siamo così felici di averlo ingaggiato. Ora si tratta di assicurarsi che Eljif si inserisca rapidamente nella squadra durante la breve pausa invernale».