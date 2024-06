L’ironia di Domino’s Pizza contro Southgate: «Ecco la sua preferita» (per i deboli di cuore, c’è dell’ananas sulle pizze)

L’ironia della catena Domino’s Pizza nei confronti di Southgate, ct dell’Inghilterra, dopo il pareggio contro la Slovenia

Gareth Southgate è al centro delle critiche in Inghilterra per la pochezza della proposta calcistica dell’Inghilterra, indicata all’inizio degli Europei come la grande favorita per la vittoria finale, ma che ha concluso un deludente primo turno ai gironi. A mettere nel mirino il ct dei Tre Leoni ci si è messa anche la catena di pizzerie Domino’s Pizza, che in occasione delle partite dell’Inghilterra ha twittato contro il tecnico… e non ci è andato piano! (I tweet contengono ananas sulle pizze, i lettori più sensibili si astengano dalla lettura).

Gareth Southgate orders Ham & Pineapple without the ham — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) June 25, 2024

«Gareth Southgate ordina la prosciutto e ananas senza prosciutto».

if Southgate ran a Domino's pic.twitter.com/M3AoAbLRju — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) June 20, 2024

«Se Southgate gestisse un Domino’s».