Fabio Liverani parla della Serie A elogiando in particolare i cammini di Juventus, Roma e Lazio

Fabio Liverani, fresco di promozione in Serie B sulla panchina del Lecce, non perde di vista la Serie A, che a due giornate dalla fine vede la Juventus in procinto di festeggiare il suo settimo scudetto consecutivo. L’ex calciatore della Lazio ha dichiarato: «La Juve vince per organico, mentalità e continuità di risultati – le parole del tecnico a Radio Onda Libera – Ha dimostrato di meritare nonostante la flessione, poi è arrivata in finale di Coppa Italia e ha sfiorato la finale di Champions. Il Napoli? Se non hai una rosa vasta non è facile reggere tutto l’anno. Gli è mancato qualcosa, non ha avuto fiducia in tutte le risorse tecniche come ha invece fatto Allegri».

Poi, gli elogi di Liverani alle due squadre romane: «Il cammino della Roma in Champions è stato strepitoso, nessuno poteva immaginarselo. E’ stata una squadra top. In campionato forse ci si poteva aspettare quialcosa di più, all’inizio ha perso qualche punto di troppo rispetto a Juve e Napoli che sono andate via veloci. La stagione dei giallorossi è comunque molto positiva. La Lazio? Si è ripetuta a buonissimi livelli e se adesso fa bene le ultime due partite, diventa un’annata straordinaria».