Liverpool, Alisson vince il guanto d’oro. È il miglior portiere della Premier

Alisson, nell’attesa della finale di Champions, si è aggiudicato il guanto d’oro, premio assegnato al miglior portiere della Premier

A Roma lo sognano e lo desiderano ogni notte, a Liverpool se lo godono appieno. Alisson ha conquistato tutti nella sua prima stagione inglese, non conclusasi col titolo conquistato nonostante i 97 punti realizzati dai Reds in campionato.

Qualche piccola indecisione all’inizio, poi una crescita costante del brasiliano che gara dopo gara ha alzato sempre di più il suo rendimento, tanto da conquistare il guanto d’oro che lo certifica come miglior portiere della Premier League. Un premio meritato per l’ex giallorosso, che dovrà mostrare le sue qualità per un’ultima volta in stagione, e nella gara più importante: la finale di Champions League.