Liverpool Atalanta 0-3, ad Anfield è tutto vero...

La straordinaria serata dell’Atalanta a Liverpool. Una vittoria che rimarrà nella storia nerazzurra in Europa

“Cantarutti, il goal di Cantarutti l’Atalanta rimane in Europa“. Una frase tramandata e raccontata dai propri padri che hanno vissuto tali gesta nerazzurre in Europa, aspettando che magari i propri figli, diventando anche loro padri in futuro, abbiano la possibilità di raccontare altre cavalcate storiche della Dea.

L’11 aprile 2024 questi figli, alle ore 22:00 di un giovedì sera, ha assistito nel tempio del calcio un’altra storia tra il senso di gioia e fortuna di averla vissuta: dal Portogallo all’Inghilterra, ma la storia è sempre la stessa.

Tornando indietro di qualche ora, 2150 sostenitori orobici si presentano pronti per partire verso Liverpool: c’è chi intercetta il Gate all’ultimo secondo, chi invece non ha avuto la forza di chiudere occhio e anche chi all’ultimo momento, guardando quello che potrebbe essere il risultato, decide di lasciar perdere.2 ore e 30 di viaggio, tempo di fare foto e posare sulla statua dei Beatles con tanto di sciarpa nerazzurra al collo, e subito ci s’invola verso Anfield: il tempio del calcio dove sulle note di “You’ll never walk alone” è impossibile non proporre una sciarpata significativa.

Si pensa ad una disfatta dove può bastare soltanto la presenza in quel di Liverpool, poi però l’Atalanta prende coraggio portandosi in vantaggio con Scamacca: la gioia istantanea che viene placata dai più pessimisti, considerando le occasioni sprecate soprattutto da Koopmeiners.

Ripresa col cuore in gola quando De Ketelaere s’invola servendo nuovamente Gianluca, tocco, goal, gioia e incredulità con tanto di festa sotto il settore ospiti che nel frattempo ha conquistato Anfield anche sugli spalti.

Ogni parata di Musso, ogni recupero di Ruggeri e ogni lotta di Hien, De Roon e Djimsiti tende ad aiutare a trasformare il sogno in realtà, che diventa tale alla fine quando Pasalic chiude i conti. Allora la festa può cominciare dove il tabellone recita “Liverpool-Atalanta 0-3”.

La squadra sotto la Curva, gli abbracci tra Gasperini e lo staff, la commozione del Presidente Percassi. A fine gara pianti, chiamate ad amici e parenti, aspettando il ritorno a casa, all’insegna di un grido “È tutto vero”.

Già è tutto vero, perché indipendentemente come andranno le cose, l’Atalanta ad Anfield sarà una storia che verrà tramandata, da chi ha avuto la fortuna di viverla: potendo gridare, più che mai, non camminerai mai da sola.