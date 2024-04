Liverpool Atalanta, Percassi: «Notte magica. Su Scamacca...»

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la vittoria straordinaria contro il Liverpool

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Liverpool.

«Per quelli che ci hanno seguito da casa è stata una notte magica, così come per l’Atalanta. Una notte che entra di diritto fra le più belle pagine della storia dell’Atalanta. Ci giocheremo la qualificazione a Bergamo, e tutto ciò è straordinario. Scamacca? Abbiamo fiducia in lui, ma tutto è figlio del grande gioco che il mister fa esprimere e sa dare alla squadra»