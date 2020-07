Liverpool: cambio di Amministratore Delegato: Peter Moore si dimetterà

Liverpool, il club si appresta a cambiare amministratore delegato con Peter Moore che si dimetterà alla fine di agosto dopo tre anni

LE SUE PAROLE- Moore verrà sostituito dal direttore commerciale del club Billy Hogan. Il titolo in Premier, la Champions League e la Coppa del Mondo per Club i titoli sotto la sua gestione: «Sono stati risultati fenomenali da parte di manager, giocatori e staff. La squadra merita tutti i complimenti e il nostro riconoscimento. Sono ricordi che custodirò per sempre. Sono tornato a Liverpool nel 2017 dopo 30 anni negli Stati Uniti ed è stata un’esperienza decisamente speciale».