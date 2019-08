Liverpool, l’importanza della Supercoppa per il progetto tecnico di Klopp

Per il Liverpool di Klopp sarebbe un grande segnale di forza vincere la Supercoppa contro il Chelsea. Ecco perché

La Champions League è spesso il coronamento di un progetto vincente: lo è stato per Bayern, Madrid e Barcellona, lo sarebbe stato per Borussia Dortmund, Juventus e Atlético. Il Liverpool di Klopp sotto questo punto di vista è un’anomalia: di fatto, la Coppa Campioni è stato il primo trofeo vinto in assoluto dal tecnico tedesco in Inghilterra.

Visto che vincere aiuta a vincere, sarebbe importante dare continuità alle vittorie, proprio nel tentativo di costruire un’identità di successo nel lungo periodo. Oltre all’importanza del trofeo in sé, vincere la Supercoppa Europea contro il Chelsea sarebbe un segnale di forza.