Liverpool, Klopp: «Ci vedono come avversaria del City, ma niente è sicuro»

Liverpool, Klopp parla al sito ufficiale: «I ragazzi devono correre e lottare di più. La gente ci vede come logica avversaria del City»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool fresco campione d’Europa, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal profilo ufficiale del Reds. Ecco il suo pensiero su questa prima frase di stagione:

«Non sono preoccupato. Ai ragazzi dico di non dimenticare che dobbiamo correre di più, lottare di più, fare tutto di più. La gente ci vede come logica avversaria del Manchester City, ma niente è certo, questo è il motivo per cui si deve continuare a lavorare».