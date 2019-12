Liverpool, Klopp da record: 100 vittorie in Premier. Precede due leggende

Liverpool, Klopp da record. Il tecnico ha raggiunto le 100 vittorie in Premier League. Precede due leggende come Ferguson e Wenger

Col successo di ieri nel derby contro l’Everton, Jurgen Klopp ha raggiunto un particolarissimo record da quando siede sulla panchina del Liverpool. Il tedesco ha infatti agguantato i 100 successi in Premier League.

Ci è riuscito in appena 159 partite. Il collega Mourinho è stato capace di far meglio, riuscendoci in 142 match. Tuttavia Klopp precede dei mostri sacri del campionato inglese, come Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger.