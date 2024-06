Napoli Di Lorenzo, Marchetti: «Conte vuole convincerlo a rimanere; Vanderson? Non è per sostituirlo»

Le parole del giornalista di Sky Sport Luca Marchetti sul Napoli: dalla situazione di Di Lorenzo a Lukaku e Vanderson

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato a Radio Marte del calciomercato del Napoli. Di seguito le sue parole.

DI LORENZO – «Il primo step di Conte è accordarsi con Di Lorenzo e perché è il capitano e per le problematiche ambientali che ci sono. Poi per ribadirgli l’assoluta fiducia che Conte ha nei suoi confronti e, quindi, la centralità che avrà all’interno di questo nuovo corso sia come capitano che come giocatore».

SECONDO STEP – «Poi bisogna dare concretezza a tutte le idee di cui si è discusso in queste settimane per cercare di mettere a disposizione di Conte, nel più breve tempo possibile, una squadra con cui lavorare. Sarebbe importante avere almeno l’ossatura principale della squadra per l’inizio del ritiro. Quindi ci sarà un bel po’ di lavoro anche per Manna».

LUKAKU – «Tra Vanderson e Lukaku io credo che a vestire la maglia azzurra potrebbe essere Lukaku per affinità con l’allenatore. Poi è chiaro che il mercato è imprevedibile e ci sono tante società interessate a Lukaku. Come, per esempio, il Milan che oggi ha campo libero visto che ha bisogno di un centravanti. Il Napoli prima di prendere questa tipologia di calciatore, invece, deve vendere Osimhen, altrimenti rimane lui».

VANDERSON – «Se arrivasse Vanderson sarebbe in aggiunta a Di Lorenzo. È un giocatore che sicuramente piace al Napoli ma tra il piacere e il comprare ne corre. In questo momento non credo sia un’assoluta priorità per il Napoli che però in quella zona di campo dovrà intervenire a prescindere».