Liverpool, Klopp vuole un big della Serie A

Jurgen Klopp avrebbe messo nel mirino uno dei calciatori più importanti dell’intera Serie A. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao. I Reds si aggiungo così alla lista delle pretendenti insieme al Chelsea.

Per convincere il Milan a liberarsi di uno dei suoi giocatori più importanti, il Liverpool vorrebbe offrire Luis Diaz come contropartita tecnica. Vedremo se la trattativa decollerà nei prossimi mesi anche in base alle novità sul rinnovo.