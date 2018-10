Liverpool-Manchester City, sfida in vetta in Premier League

Liverpool-Manchester City è Klopp contro Guardiola: si affrontano ad Anfield due filosofie opposte di calcio per il primato in campionato

Non solo Serie A in questo weekend calcistico. Alle 17.30 va in scena in Premier League il big match Liverpool–Manchester City. Le prime due della classe si sfidano in un match stellare, dopo le fatiche della Champions che hanno portato risultati opposti: sconfitta dei Reds a Napoli e vittoria degli Sky Blues contro l’Hoffenheim. Una sfida quasi generazionale, fatti da due idee calcistiche opposte: dal gegen pressing e contropiede di Klopp, al possesso palla e i tagli di campo di Guardiola. Ad Anfield, i precedenti sorridono di gran lunga alla squadra di casa, con 54 vittorie e 21 pareggi in 89 gare. Lo scorso anno poi, il Liverpool ha spazzato via tre volte su quattro il Manchester City campione d’Inghilterra: due delle quali hanno eliminato Guardiola dalla Champions e portato Klopp fino alla finale.

Mind games e pretattica per entrambi nelle conferenze stampe. Guardiola definisce così il Liverpool: «Giocano armati fino ai denti. Sono bravissimi nel contropiede, nello sfruttare gli errori dell’avversario e nelle seconde palle». Parla così invece Klopp: «Affrontare nel giro di una settimana due volte il Chelsea e poi il Napoli è sfiancante. Il City ha sicuramente qualcosa in più rispetto a noi: l’abitudine, almeno recente, ai successi». Nelle formazioni, dovrebbero essere fuori sia De Bruyne che Naby Keita, non ancora pronti dopo i rispettivi infortuni, nonostante gli allenatori abbiano fatto credere differentemente. Il trio delle meraviglie Reds formato da Salah, Firmino e Mané contro il tridente Sterling, Aguero e Sané. Una sfida che si preannuncia stellare.