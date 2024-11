É l’anno dei Reds? Liverpool primo in Champions League e Premier

Liverpool, la squadra Slot domina in Inghilterra e in Europa: primo posto sia in Premier League che in Champions, è il loro anno?

É troppo presto per esprimere già giudizi definitivi, ma se il buongiorno si vede dal mattino il Liverpool in questo momento è una squadra che viaggia su un binario tutto suo rispetto al resto della competizione, inglese o europea che sia.

La squadra di Slot è partita che meglio non poteva e il tecnico olandese ha saputo prendere la staffetta con Klopp senza affanni e il campo parla chiaro: dopo la vittoria di ieri contro il Real Madrid, un 2-0 netto, che li porta a 15 punti: quinta vittoria consecutiva in Champions League, 12 gol fatti e uno solo subito. Anche in Premier dalle parti di Anfield Road c’è il vuoto: 31 punti, +8 sul Manchester City: un pareggio, una sconfitta e poi solo vittorie, con 24 gol fatti e 8 subiti. Non è tutto rose e fiori però e il mercato costringe a riflessioni: da una parte Salah tentenna sul rinnovo e il suo erede designato, Chiesa, è un corpo estraneo alla squadra e si parla di un suo possibile ritorno in Italia già a gennaio, con l’Inter molto interessata.