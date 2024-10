Liverpool, scoppia il caso Chiesa: pochissimi minuti in campo

Federico Chiesa sta facendo fatica a trovare spazio nella sua nuova squadra: ecco i principali motivi

Ci si aspettava qualche minuto in più per Federico Chiesa al Liverpool, ma così non è stato. Tra infortuni e scelte tattiche, l’ex Juventus non riesce ad entrare nei meccanismi di Arne Slot come dimostrano i dati.

Solo 78 minuti a referto: uno in Champions League, diciotto in Premier League e cinquantanove in Coppa d’Inghilterra. Un maggior minutaglia non arriverà nemmeno con il Lipsia dato che attualmente il ligure è fuori per infortunio.

Inoltre, Chiesa conta già sei mancate convocazioni per problemi fisici più una volta che lo ha visto rimanere in panchina. Sui social era impazzata la “Chiesa-mania” appena arrivato, ma a quanto pare l’amore non è propriamente sbocciato in campo.