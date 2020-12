Liverpool, Thiago Alcantara vicino al rientro: le parole di Klopp

Thiago Alcantara sembrerebbe vicino al rientro con il Liverpool. Ecco le parole di Jurgen Klopp sulle condizioni del centrocampista

«Si avvicina sempre di più al rientro e sta bene, ma non affretteremo, non possiamo affrettare e lui non lo farà neanche perché non gli è permesso farlo. Certo, è bello averlo in campo, allenarsi, fare un sacco di cose, ma non è ancora lo fa con la squadra e questo in realtà è il passaggio finale».