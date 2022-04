Villareal, Parejo: «Anfield? Atmosfera pazzesca. Arriviamo con grande entusiasmo»

Dani Parejo, giocatore del Villareal, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Champions League contro il Liverpool

PAROLE – «Affrontiamo una semifinale contro l’avversario probabilmente più in forma. Dopo aver eliminato due squadre di alto livello come Juve e Bayern, ci arriviamo con grande entusiasmo e fiducia. Il percorso dell’anno scorso in Europa League, il cammino di quest’anno in Champions League ci hanno fatto acquisire calma. Abbiamo ottime individualità ma le esperienza contro Juve e Bayern ci hanno fatto crescere, abbiamo capito come giocare contro squadre simili».

ANFIELD – «Stadio storico e impressionare, l’atmosfera è pazzesca. Cercheremo di concentrarci sul campo e non sul pubblico. Sarà una gara difficile».