Lloris saluta il Tottenham: «È stato un grande privilegio essere stato vostro capitano per anni»

Hugo Lloris, ex portiere del Tottenham, ha salutato il club inglese prima del suo trasferimento ai Los Angeles FC. Le dichiarazioni.

PAROLE – «Questo è un messaggio personale per tutti i tifosi del Tottenham. Volevo solo ringraziarvi per il vostro supporto fin dal primo giorno. È stato un grande privilegio essere stato uno di voi ma anche vostro capitano per anni. Siamo giunti alla fine di un capitolo importante, ma voi sarete sempre nel mio cuore, fino alla fine della mia vita. Il Tottenham sarà sempre un posto speciale per me e la mia famiglia. Anche a nome loro volevo ringraziarvi per tutti i ricordi che abbiamo condiviso insieme, tutte le emozioni che abbiamo provato. Vorrei augurarvi il ​​meglio per il prossimo decennio perché lo meritate».