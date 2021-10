Lo strano caso di Ramsey: più partite col Galles che con la Juventus

Aaron Ramsey continua a non trovare spazio nella Juventus di Massimiliano Allegri. Il dato sui suoi minuti in Nazionale che fa pensare

Non è mai decollata l’esperienza in bianconero di Aaron Ramsey, che con nessuno dei tre tecnici che lo hanno allenato negli ultimi anni ha mai trovato tanto spazio, anche a causa dei continui infortuni.

Il dato che fa sobbalzare è quello riferito ai minuti giocati con la propria nazionale. Il gallese, come riportato da Enrico Turcato su Twitter, da marzo a oggi, ha giocato più minuti in Nazionale (447 in 6 presenze), che con la maglia della Juventus (378 minuti in 11 presenze).